Folge 6: Parham Pooramin: Mr Foodporn
22 Min.Ab 12
Parham "Mr. Buur" Pooramin hat All-Day-Brunch in Deutschland neu erfunden - und daraus ein Millionen-Business gebaut. Vom Multijobber aus dem Kölner Brennpunkt zur Insta-Brunch-Ikone: Seine viralen Food-Reels und clevere Guerilla-Aktionen machen ihn zum Social-Media-Phänomen. Reporter Johannes Musial blickt hinter den Hype im Café Buur, trifft Familie, Weggefährten und erlebt den Social-Media-Wahnsinn im laufenden Betrieb.
How To Make Money Fast
