Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How To Make Money Fast

Parham Pooramin: Mr Foodporn

GalileoStaffel 2Folge 6
Parham Pooramin: Mr Foodporn

Parham Pooramin: Mr FoodpornJetzt kostenlos streamen

How To Make Money Fast

Folge 6: Parham Pooramin: Mr Foodporn

22 Min.Ab 12

Parham "Mr. Buur" Pooramin hat All-Day-Brunch in Deutschland neu erfunden - und daraus ein Millionen-Business gebaut. Vom Multijobber aus dem Kölner Brennpunkt zur Insta-Brunch-Ikone: Seine viralen Food-Reels und clevere Guerilla-Aktionen machen ihn zum Social-Media-Phänomen. Reporter Johannes Musial blickt hinter den Hype im Café Buur, trifft Familie, Weggefährten und erlebt den Social-Media-Wahnsinn im laufenden Betrieb.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

How To Make Money Fast
Galileo
How To Make Money Fast

How To Make Money Fast

Alle 2 Staffeln und Folgen