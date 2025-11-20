Zum Inhalt springenBarrierefrei
GalileoStaffel 2Folge 5
22 Min.Ab 12

Fiona Erdmann, einst umstrittene GNTM-Kandidatin, wurde Influencerin und baute nach schweren Schicksalsschlägen ihr Leben komplett um. Mit 24.000 Euro zog sie nach Dubai, stieg mit ihrem heutigen Mann ins Geschäft mit Off-Plan-Immobilien ein und verdient mittlerweile hohe Provisionen. Sie investiert konsequent weiter und lebt zwischen Baustelle, Familie und Business ein Leben als erfolgreiche Unternehmerin.

