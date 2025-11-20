Zum Inhalt springenBarrierefrei
GalileoStaffel 2Folge 4
Folge 4: Anna Mayr: Crypto-Boss

20 Min.Ab 12

Anna Mayr investierte bereits in jungen Jahren in Krypto-Währung und beschloss bald, ihr Wissen vor allem an Frauen weitervermitteln zu wollen. Seitdem dreht sich ihr Leben um Selbstverwirklichung, Investments und Female Empowerment - so zumindest das Versprechen. Als selbsternannte "Number 1 Female Erfolgscoach", zeigt sie mit ihrer Online-Agentur IBA Frauen den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit. Wieviel davon ist Schein und wieviel davon ist Sein?

