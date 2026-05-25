Gut geküsst ist halb gewonnenJetzt kostenlos streamen
iCarly
Folge 10: Gut geküsst ist halb gewonnen
23 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 6
Sam bekommt mit, wie Freddie Carly gesteht, niemals ein Mädchen geküsst zu haben und veröffentlicht dieses Geheimnis auf der Webseite. Spencer will beim Probetraining der Footballmannschaft teilnehmen und Carly soll ihn dafür trainieren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
iCarly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-2, Season 5: Nickelodeon Germany