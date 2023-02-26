Ein Schrottbaum zu WeihnachtenJetzt kostenlos streamen
iCarly
Folge 9: Ein Schrottbaum zu Weihnachten
23 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 6
Carly hofft, dass die Familie dieses Jahr einen echten Weihnachtsbaum zum Fest haben wird. Doch Spencer hat aus Schrottteilen eine Weihnachtsbaum-Skulptur gemacht und Carly ist enttäuscht.
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Genre:Kinder, Feiertag, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon