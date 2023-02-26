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iCarly

Ein Schrottbaum zu Weihnachten

NickelodeonStaffel 2Folge 9vom 26.02.2023
Ein Schrottbaum zu Weihnachten

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Folge 9: Ein Schrottbaum zu Weihnachten

23 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 6

Carly hofft, dass die Familie dieses Jahr einen echten Weihnachtsbaum zum Fest haben wird. Doch Spencer hat aus Schrottteilen eine Weihnachtsbaum-Skulptur gemacht und Carly ist enttäuscht.

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