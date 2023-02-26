Ein Colt für alle FälleJetzt kostenlos streamen
Folge 13: Ein Colt für alle Fälle
22 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 6
Carly, Sam und Freddie dürfen mit Jackson Colt, einem Kampfsportler, ein Interview machen: Backstage während einer Martial-Arts-Veranstaltung. Weder Spencer noch Freddies Mutter wollen das erlauben.
iCarly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon