iCarly
Folge 15: Amerika singt
22 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 6
Das Finale der Show "Amerika singt" steht bevor. iCarly bittet die Zuschauer, für einen der Kandidaten zu stimmen und der Kandidat gewinnt tatsächlich. Aber dann nagt das schlechte Gewissen an den Kindern, da sie das Ergebnis manipuliert haben.
Genre:Kinder, Sitcom
6
Copyrights:© Nickelodeon