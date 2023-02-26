Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 2Folge 15vom 26.02.2023
Folge 15: Amerika singt

22 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 6

Das Finale der Show "Amerika singt" steht bevor. iCarly bittet die Zuschauer, für einen der Kandidaten zu stimmen und der Kandidat gewinnt tatsächlich. Aber dann nagt das schlechte Gewissen an den Kindern, da sie das Ergebnis manipuliert haben.

