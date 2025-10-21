Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1vom 21.10.2025
Folge 1: Ein 24-Jähriger wird zum dreifachen Mörder - hätte es verhindert werden können?

45 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 16

Regina glaubt, auf einer Dating-Plattform ihren Traummann gefunden zu haben. Ein bekannter deutscher Schauspieler schreibt ihr Nachrichten über Liebesglück und Partnerschaft. Sie ahnt nicht, dass es sich bei dem Mann um einen Betrüger handelt. Und: Der 24-jährige Jan G. wird an einem Abend zum dreifachen Mörder. Erst tötet er seine Großmutter auf bestialische Weise, dann überfährt er zwei Polizeibeamte.

