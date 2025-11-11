Jürgen Bartsch - der "Kirmesmörder" der 60er-Jahre!Jetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 4: Jürgen Bartsch - der "Kirmesmörder" der 60er-Jahre!
45 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 16
Silke H. ermordet ihren Lebensgefährten im Schlaf, weil er ihren ausschweifenden Lebensstil nicht mehr finanzieren will. Doch wohin mit der Leiche? Jürgen Bartsch, alias der "Kirmesmörder", tötet zwischen 1962 und 1966 vier Jungen im Alter von acht bis dreizehn Jahren, bevor er schließlich gefasst und verurteilt wird. Und: Aus Frauenhass wird ein Mann zum mehrfachen Mörder.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1 GOLD/Rottenkolber, Martin