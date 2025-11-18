Es war doch kein Unfall: Die Wahrheit mehrere Jahrzehnte später!Jetzt ohne Werbung streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 5: Es war doch kein Unfall: Die Wahrheit mehrere Jahrzehnte später!
45 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Ein freundlicher, unauffälliger Privatschullehrer lädt eine Internetbekanntschaft zu sich nach Hause ein. Was als erotisches Experiment abgesprochen war, endet in einem kaltblütigen Mord - bei dem der Täter zum Kannibalen wird. Und: In den 80er-Jahren kommt es in Hanau zu einem tragischen Zwischenfall, bei dem ein kleiner Junge stirbt. Was damals zweifelsfrei als Unfall deklariert wird, stellt sich mehrere Jahrzehnte später als kaltblütiger Mord heraus.
Alle Staffeln im Überblick
Im Kopf des Verbrechers
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1 GOLD/Rottenkolber, Martin