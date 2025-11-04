Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vermeintlich tote Tochter ist in Wahrheit die Täterin!

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 3vom 04.11.2025
45 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 16

2023 kommt es am Schloss Neuschwanstein zu einem grausamen Mord: Ein 31-jähriger US-Amerikaner vergewaltigt eine Frau und stößt sie und ihre Freundin in eine tiefe Schlucht. Ein Opfer stirbt, das zweite überlebt schwer traumatisiert. Außerdem: Eltern entdecken in der Nacht eine erstochene Frau, die sie für ihre Tochter halten. Doch die Obduktion zeigt: Es ist eine Fremde. Ihre vermeintlich tote Tochter ist in Wahrheit die Täterin.

