Staffel 4Folge 100vom 14.09.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 100: Marlies ist zurück
45 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
Marlies Fichtner ist vor zwei Jahren spurlos verschwunden. Erst durch einen Zufall kann sie aus den Fängen ihres Peinigers befreit werden. All die Jahre hat niemand ihre Hilfeschreie aus dem benachbarten Bauernhaus gehört. Marlies beschuldigt ihren eigenen Ehemann Stefan, die Entführung beauftragt zu haben. Dieser wendet sich verzweifelt an Anwältin Simone Dahlmann. Schnell kommen der smarten Juristin Zweifel an den Aussagen der vermeintlich entführten Ehefrau.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH