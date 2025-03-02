Staffel 4Folge 21vom 02.03.2025
Spuren in der NachtJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 21: Spuren in der Nacht
44 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12
Nach einer durchzechten Nacht beginnt für Gregor Schmidt ein Albtraum. Der trockene Alkoholiker hat nach einem schweren Rückfall einen kompletten Filmriss. Und das schlimmste: fremdes Blut an seiner Kleidung und seinen Händen spricht für ein brutales Verbrechen. Weil auch seine Exfrau spurlos verschwunden ist, befürchtet der 30-Jährige, ihr etwas angetan zu haben. Das Puzzle aus Erinnerungsfetzen zusammenzufügen ist keine einfache Aufgabe für Rechtsanwältin Isabella Schulien.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH