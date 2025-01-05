Staffel 4Folge 16vom 05.01.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 16: Auf und davon
44 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12
Die hochschwangere Lena Kunze ist völlig verzweifelt: ihr Lebensgefährte Oliver Marquard ist seit Tagen spurlos verschwunden. Aber nicht nur das: Der Ex-Dealer ist auf Bewährung und alles deutet darauf hin, dass sein letzter Coup gewaltig schief gelaufen ist. Rechtsanwalt Stephan Lucas muss Oliver finden, bevor es zu spät ist.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1