Staffel 4Folge 6vom 17.11.2024
Folge 6: Die Kunst der Verführung
45 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12
Viola Jensch fällt auf den "Pick-up Artist" Kai Schaffer herein. Der charmante 24-Jährige hat mit ein paar Kumpels ein Punktesystem entwickelt, nach dem er Frauen abschleppt. Aber geht er für die Höchstpunktzahl so weit, junge Frauen zu vergewaltigen? Die Antwort bleibt er Alexander Stephens schuldig, denn er wird erstochen in seiner Wohnung gefunden. Nun muss der Anwalt nicht nur beweisen, dass Viola Jensch das Opfer ist, sondern auch, dass sie keine Mörderin ist.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
