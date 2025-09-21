Staffel 4Folge 103vom 21.09.2025
Folge 103: Geblitzt
45 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Bei einer Radarkontrolle wird ein Polizist von zwei maskierten Rasern entführt. Ins Visier der Ermittlungen gerät der vorbestrafte 22-jährige Peter Burg, denn ihm gehört das Täterfahrzeug. Seine Mutter Sabine glaubt an die Unschuld ihres Sohnes und bittet Alexander Hold um Hilfe. Kein einfacher Fall für den Richter, denn Peter hat ganz offensichtlich ein Geheimnis worüber er eisern schweigt?
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH