Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mama ist schuld

Mama ist schuldJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 107: Mama ist schuld

45 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Die 16-jährige Laura Wehner soll einen Einbruch begangen und wertvolle Beute ergaunert haben. Ihre Mutter Corinna ist sicher, dass sie damit nur für ihren vorbestraften Freund Julian den Kopf hinhält. Dabei steht die Zukunft des Mädchens auf dem Spiel. Aus Angst, dass ihre Tochter unschuldig ins Gefängnis wandert, bittet Corinna Alexander Hold um Hilfe. Schnell kommt der engagierte Richter einem Geheimnis auf die Spur.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen