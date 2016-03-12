Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 117vom 12.03.2016
Folge 117: Das Geisterhaus

45 Min.Folge vom 12.03.2016Ab 12

Über Nacht brennt in einem kleinen Dorf das Haus von Theresa Gerber bis auf die Grundmauern nieder. Ausgerechnet sie selbst soll es angezündet haben, um die Versicherung zu kassieren. Die 35-Jährige sucht Hilfe bei Rechtsanwalt Stephan Lucas. Der stößt in dem Dorf auf sehr seltsame Leute. Und auf geradezu teuflische Machenschaften. Bildrechte: SAT.1.

