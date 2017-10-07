Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 185vom 07.10.2017
Joyn Plus
Eheringe oder Handschellen

Eheringe oder HandschellenJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 185: Eheringe oder Handschellen

44 Min.Folge vom 07.10.2017Ab 12

Rennfahrer Roman Waldmann soll eiskalt einen Obdachlosen überfahren haben. Doch der 32-jährige beteuert seine Unschuld. Allerdings wird das Auto von Roman eindeutig mit der Tat in Verbindung gebracht. Auch sein Alibi ist hinfällig. Kann Rechtsanwalt Stephan Lucas das Leben seines Mandanten wieder auf die richtige Spur bringen? Bildrechte: SAT.1.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen