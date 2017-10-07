Staffel 2Folge 186vom 07.10.2017
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 186: Waidmannsheil
44 Min.Folge vom 07.10.2017Ab 12
Evelyn Brandt soll aus Eifersucht auf ihren Schwager Manfred geschossen haben. Isabella Schulien findet heraus, dass Manfred vor vier Jahren Evelyn für ihre jüngere Schwester verlassen hat. Jahrelang haben die beiden Frauen ihre Gefühle totgeschwiegen, doch jetzt brechen alle alten Wunden auf. Die Situation eskaliert und bald ist die Anschuldigung, dass sie ihren Schwager töten wollte, nicht Evelyns einzige Sorge. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH