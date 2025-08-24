Staffel 4Folge 94vom 24.08.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 94: Das fremde Mädchen
45 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12
Die Bäuerin Petra Hirmer wird im Dorfgasthof Zeugin eines Diebstahls: Die Kellnerin Larissa will sich eine Gabel unter den Nagel reißen. Als Petra die Straftat vereitelt, rastet Larissa völlig aus und bricht der Bäuerin die Hand. Ursprünglich als Gast vor Ort, muss nun Alexander Hold zwischen den Parteien vermitteln und herausfinden, warum die Kellnerin wegen einer wertlosen Gabel durchdreht.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH