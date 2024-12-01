Staffel 4Folge 10vom 01.12.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 10: RICOS TRAUM
45 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Rico Baumert bricht beim Basketballtraining zusammen und kommt ins Krankenhaus. Als dort im Blut des 17-Jährigen eine leistungssteigernde Substanz entdeckt wird, steht für die Polizei fest: Rico hat sich gedopt. Richter Alexander Hold glaubt aber an die Unschuld seines vorbestraften Schützlings und findet bald heraus, dass nicht nur Ricos größter Konkurrent in der Mannschaft einen Grund hat, dem jungen Sportler zu schaden.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH