Staffel 4Folge 105vom 28.09.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 105: Überhitzt
45 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Für Melanie Rieger wird ein Saunagang beinahe zur Todesfalle! Ein Unbekannter sperrt die Lehrerin in ihrer eigenen Sauna ein. Ins Visier der Ermittlungen gerät Gabi Markl, die in der Einliegerwohnung der Riegers wohnt. Die 29-Jährige bestreitet jedoch, etwas mit dem Mordanschlag zu tun zu haben und bittet Rechtsanwalt Christian Vorländer um Unterstützung. Der muss sich auf der Suche nach dem Täter durch komplizierte Familienverhältnisse kämpfen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1