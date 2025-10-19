Staffel 4Folge 111vom 19.10.2025
Die lebende WasserleicheJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 111: Die lebende Wasserleiche
44 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Regina Grabner gibt sich die Schuld daran, dass ihre kleine Schwester ertrunken ist. Als ihr mehrfach eine Frau erscheint, die wie die Tote aussieht, dreht die 26-Jährige durch. Doch sie glaubt nicht, dass das alles nur Einbildung ist. Auch anonyme Drohungen sprechen dafür, dass sie jemand in den Wahnsinn treiben will. Aber niemand will ihr glauben. Voller Verzweiflung sucht sie Hilfe bei Benita Brückner.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH