Schlank um jeden Preis

Schlank um jeden Preis

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 114: Schlank um jeden Preis

45 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Die Cheerleaderin Tamara Renner wird beim Stehlen erwischt und bricht kurz danach bewusstlos zusammen! Eine Blutuntersuchung weist auf Rückstände von Drogen hin. Als tatsächlich Speedpillen im Spint der 17-jährigen gefunden werden, eilt ihr Rechtsanwalt Alexander Stephens zu Hilfe. Er stößt auf einen gefährlichen Diätplan ihrer Cheerleader-Clique, der mit dem Diebstahl in Verbindung zu stehen scheint.

