Staffel 4Folge 115vom 07.12.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 115: Ein Netz aus Lügen
45 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Rechtsanwältin Simone Dahlmann wird von Ronny Ballhaus um Hilfe gerufen. Als sie bei ihm ankommt bricht er vor ihren Augen zusammen - Schussverletzung in der Schulter. Für die Polizei steht fest, Ballhaus muss sich die Verletzung beim Überfall auf einen Supermarkt zugezogen haben. Als auch der letzte Funken Hoffnung des 30-Jährigen platzt, präsentiert Simone Dahlmann ihm und der Polizei den wahren Täter.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1