Staffel 4Folge 117vom 28.12.2025
Folge 117: Eine Frau auf Abwegen
44 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Die zweifache Mutter und Hausfrau Sylvia ist mit ihren Nerven am Ende. Das ganze Dorf glaubt, dass sie zu Hause einen Privat-Puff betreibt. Eine unbekannte Person schickt ihr Sex-Spielzeuge, veröffentlicht intime Zeitungsannoncen und schreckt auch nicht davor zurück, eine erotische Internetseite zu erstellen. Alles unter dem Namen der jungen Mutter! Mit Hilfe von Isabella Schulien nimmt Sylvia den Kampf gegen die Schmutzkampagne auf.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1