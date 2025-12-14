Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geisterhaus

Das GeisterhausJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 118: Das Geisterhaus

45 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Über Nacht brennt in einem kleinen Dorf das Haus von Theresa Gerber bis auf die Grundmauern nieder. Ausgerechnet sie selbst soll es angezündet haben, um die Versicherung zu kassieren. Die 35-Jährige sucht Hilfe bei Rechtsanwalt Stephan Lucas. Der stößt in dem Dorf auf sehr seltsame Leute. Und auf geradezu teuflische Machenschaften.

