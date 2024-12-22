Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 12vom 22.12.2024
Joyn Plus
Flüchte, wenn du kannst

Flüchte, wenn du kannstJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 12: Flüchte, wenn du kannst

45 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12

Vier junge Leute zelten unerlaubt in einem sagenumwobenen Wald, doch der ausgelassene Trip endet in einem Blutbad: Es gibt eine Leiche, zwei Vermisste und eine Überlebende, doch die kann sich an nichts mehr erinnern. Hat der Ritter aus der bösen Legende in der Nacht Rache an den Jugendlichen genommen? Rechtsanwalt Alexander Stephens begibt sich mit der Polizei in die Tiefen des Waldes und stößt auf die nächste Leiche.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen