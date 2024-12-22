Staffel 4Folge 12vom 22.12.2024
Flüchte, wenn du kannstJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 12: Flüchte, wenn du kannst
45 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12
Vier junge Leute zelten unerlaubt in einem sagenumwobenen Wald, doch der ausgelassene Trip endet in einem Blutbad: Es gibt eine Leiche, zwei Vermisste und eine Überlebende, doch die kann sich an nichts mehr erinnern. Hat der Ritter aus der bösen Legende in der Nacht Rache an den Jugendlichen genommen? Rechtsanwalt Alexander Stephens begibt sich mit der Polizei in die Tiefen des Waldes und stößt auf die nächste Leiche.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1