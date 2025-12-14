Staffel 4Folge 139vom 14.12.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 139: Ein Fall für Jonas
44 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Jonas Koch muss jeden Cent umdrehen. Als er plötzlich gefeuert wird steht er vor dem Nichts! Um über die Runden zu kommen wird er notgedrungen als Privatdetektiv tätig. Doch dieser Job entpuppt sich als großer Fehler. Er wird beauftragt zwei Fremdgänger zu entlarven und wird plötzlich des Diebstahls und der schweren Körperverletzung verdächtigt. Rechtsanwalt Stephan Lucas will seine Unschuld beweisen, doch der Weg dahin wird zur Tortur!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1