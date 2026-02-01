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Schlüsselmomente

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 140: Schlüsselmomente

45 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Randale im Supermarkt. Die Angestellte Linda Keller wird wegen Ladendiebstahls fristlos gekündigt. Die zweifache Mutter rastet vollkommen aus und hinterlässt im Laden eine Spur der Verwüstung. Nur die Polizei kann sie überwältigen.

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