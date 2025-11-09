Staffel 4Folge 141vom 09.11.2025
Folge 141: Der Drückeberger
45 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Der Ex-Mann von Karen Schmied vernachlässigt seine Kinder. Der arbeitslose Thomas zahlt weder Unterhalt, noch hält er sich an Besuchstermine. Mit Hilfe von Rechtsanwältin Isabella Schulien fordert die 37-jährige Mutter finanzielle Unterstützung ein. Doch Thomas dreht den Spieß einfach um: Er will der Verkäuferin die Kinder wegnehmen. Ein Familiendrama bahnt sich an.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH