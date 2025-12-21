Zum Inhalt springenBarrierefrei
Voll auf die Fresse

Voll auf die FresseJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 144: Voll auf die Fresse

44 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Der 14-jährige Schüler Axel scheint seine Aggressionen nicht im Griff zu haben. Erst verwüstet er ein ganzes Klassenzimmer und schlägt dann auch noch seine Lehrerin krankenhausreif. Neben dem Schulverweis droht nun sogar Jugendhaft. Rechtsanwältin Benita Brückner versucht zu helfen, doch Axel will nicht reden. Zudem sind weder seine Freunde noch seine Eltern dem Jungen eine große Hilfe - ganz im Gegenteil!

