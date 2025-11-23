Staffel 4Folge 145vom 23.11.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 145: Zeugin in Not
44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Eine junge Frau wird fast totgefahren! Der Autofahrer kann flüchten. Richter Alexander Hold ist zufällig einer der Ersten am Unfallort. Ihm entgeht nicht, dass sich ein Straßenmädchen vom Tatort stiehlt. Als er die 16-Jährige anspricht, behauptet diese, es wäre kein Unfall gewesen. Kurz darauf zieht das Mädchen ihre Aussage zurück. Kann Richter Hold das Vertrauen des Mädchens gewinnen und den mysteriösen Fall aufklären?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH