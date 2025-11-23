Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zeugin in Not

Zeugin in NotJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 145: Zeugin in Not

44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Eine junge Frau wird fast totgefahren! Der Autofahrer kann flüchten. Richter Alexander Hold ist zufällig einer der Ersten am Unfallort. Ihm entgeht nicht, dass sich ein Straßenmädchen vom Tatort stiehlt. Als er die 16-Jährige anspricht, behauptet diese, es wäre kein Unfall gewesen. Kurz darauf zieht das Mädchen ihre Aussage zurück. Kann Richter Hold das Vertrauen des Mädchens gewinnen und den mysteriösen Fall aufklären?

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

