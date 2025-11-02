Staffel 4Folge 146vom 02.11.2025
Folge 146: Blindes Vertrauen
45 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Ein unschuldiges Kind in Todesangst: Der kleine Henri wird Zeuge eines Verbrechens. Als der SIebenjährige nichtsahnend seine Mutter von der Arbeit abholen will, beobachtet er als Einziger eine brutale Entführung. Auf der Flucht vor den Tätern versteckt sich Henri in Alexander Holds Wagen. Ohne zu zögern bietet der erfahrene Richter dem Jungen seine Hilfe an. Dennoch schwebt Henri in großer Gefahr, denn die brutalen Täter kennen den Jungen und wollen ihn zum Schweigen bringen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1