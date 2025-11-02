Staffel 4Folge 147vom 02.11.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 147: Blondes Gift
44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Ein Überwachungsvideo zeigt, wie Rita Schubert einen Geldtransporter brutal überfällt. Doch die 33-jährige beteuert vehement ihre Unschuld. Trotzdem deutet alles auf eine Verzweiflungstat von Rita hin. Denn ihr Brautmodeladen steht kurz vor dem Bankrott. Rechtsanwältin Simone Dahlmann setzt alles auf eine Karte, um die Zukunft ihrer Mandantin zu retten.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH