Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blondes Gift

Blondes GiftJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 147: Blondes Gift

44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Ein Überwachungsvideo zeigt, wie Rita Schubert einen Geldtransporter brutal überfällt. Doch die 33-jährige beteuert vehement ihre Unschuld. Trotzdem deutet alles auf eine Verzweiflungstat von Rita hin. Denn ihr Brautmodeladen steht kurz vor dem Bankrott. Rechtsanwältin Simone Dahlmann setzt alles auf eine Karte, um die Zukunft ihrer Mandantin zu retten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen