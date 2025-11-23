Staffel 4Folge 150vom 23.11.2025
Folge 150: Der Goldesel
45 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Jule Nickel nimmt Boxunterricht, um sich gegen ihren gewalttätigen Mann wehren zu können. Als der Choleriker tot in der gemeinsamen Wohnung gefunden wird, denken alle, Jule hätte ihren Mann umgebracht. Christian Vorländer will die Unschuld der 27-Jährigen beweisen. Die Leute aus Jules Boxclub helfen ihm, aber manchmal ist es nicht so leicht, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH