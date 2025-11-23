Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Goldesel

Folge 150: Der Goldesel

45 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Jule Nickel nimmt Boxunterricht, um sich gegen ihren gewalttätigen Mann wehren zu können. Als der Choleriker tot in der gemeinsamen Wohnung gefunden wird, denken alle, Jule hätte ihren Mann umgebracht. Christian Vorländer will die Unschuld der 27-Jährigen beweisen. Die Leute aus Jules Boxclub helfen ihm, aber manchmal ist es nicht so leicht, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden.

