Staffel 4Folge 163vom 18.01.2026
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 163: Stalking für Anfänger
44 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Seit die Zwillinge Lisa und Emma Bergmann durch eine Werbekampagne berühmt geworden sind, werden sie von einem Stalker verfolgt. Die unheimlichen Attacken gegen die Mädchen nehmen zu und ihre verzweifelte Mutter bittet Alexander Stephens um Hilfe. Zusammen mit dem Detektiv Sebastian Fuchs will er den Stalker stellen. Dazu brauchen sie wachsame Augen und viel Geduld. Und tatsächlich geht ihnen sogar mehr als nur ein Fisch ins Netz ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1