Staffel 4Folge 166vom 11.01.2026
Das LuderJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 166: Das Luder
44 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Die Hausfrau Sabine Retzbach will raus aus der Ehehölle. Mit Hilfe von Stephan Lucas und seinem Privatdetektiv Thorsten Bönisch stellt sie ihrem gewalttätigen Mann eine Sex-Falle. Doch dann wird der Detektiv brutal attackiert und das eindeutige Beweismaterial gestohlen. Sabine schwebt in Lebensgefahr. Stephan Lucas und Thorsten Bönisch wollen sie beschützen und schrecken dabei auch vor ungewöhnlichen Methoden nicht zurück.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1