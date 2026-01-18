Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baby Lilly verzweifelt gesucht

Folge 167: Baby Lilly verzweifelt gesucht

46 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Der Albtraum einer jeden Mutter wird für Tanja Schelling zur schrecklichen Realität: Das Baby der Sekretärin wird noch aus der Geburtsklinik entführt. Völlig verzweifelt wendet sich Tanja an Christian Vorländer. Dem Rechtsanwalt steht diesmal die hübsche Privatdetektivin Laura Krafft zur Seite. Gemeinsam stoßen die beiden schnell auf eine erste heiße Spur. Doch die Zeit rennt ...

