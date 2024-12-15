Staffel 4Folge 18vom 15.12.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 18: Das zweite Gesicht
44 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 12
Ina Schuster führt mit ihrem Lebensgefährten Felix eine glückliche Beziehung. Doch dann taucht ihr Ex-Freund Sven auf und macht ihr das Leben zur Hölle. Aus Angst vor ihrem brutalen Ex wendet sich Ina an Alexander Stephens. Dem engagierten Rechtsanwalt fällt es schwer seiner Mandantin zu helfen, denn diese verschweigt ihm etwas. Auf der Suche nach der Wahrheit begibt sich Alexander Stephens zwischen die Fronten und erfährt von einem verschwundenen Baby.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH