Staffel 4Folge 19vom 15.12.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
45 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 12
Die schwangere Chantal Kettwig wird beschuldigt, ihre Sachbearbeiterin bei der Agentur für Arbeit brutal attackiert zu haben. Das vermeintliche Tatmotiv ist schnell gefunden: der 22-Jährigen wurden die Bezüge auf ein Minimum gekürzt. Als dann noch ein Zeuge gegen sie aussagt, droht Chantal eine Gefängnisstrafe. Rechtsanwältin Benita Brückner setzt alles daran, die Unschuld ihrer vorlauten Mandantin zu beweisen, doch ist die werdende Mutter wirklich das Opfer.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1