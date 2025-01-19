Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 24vom 19.01.2025
Tödlicher Junggesellenabschied

Folge 24: Tödlicher Junggesellenabschied

44 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12

Der Junggesellenabschied von Tom Schneider endet für seine Kumpels in einem tödlichen Desaster. Und von Tom fehlt seit diesem Abend jede Spur. Hat er so kurz vor seiner Hochzeit kalte Füße bekommen und ist einfach abgehauen? Oder ist das ganze bloß ein böser Streich? Rechtsanwalt Alexander Stephens macht sich schnellstmöglich auf die Suche nach Tom, um die Sache aufzuklären.

