Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Marionette im Bus

Marionette im BusJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 26: Marionette im Bus

44 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12

Ein harmloser Mandantenbesuch entpuppt sich als perfider Plan. Christian Vorländer erwacht mit einem Sprengstoffgürtel, dessen Timer nur noch eine knappe Stunde anzeigt. Über einen Knopf im Ohr bekommt der Jurist Anweisungen von einem Unbekannten, der ihn zwingt, fürchterliche Dinge zu tun. Für Vorländer beginnt eine schreckliche Schnitzeljagd durch die Stadt, die in einem Hotel endet, dessen Gäste er mit Waffengewalt als Geiseln nimmt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen