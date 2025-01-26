Staffel 4Folge 27vom 26.01.2025
Folge 27: Wiederholungstäter
45 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Lügen haben kurze Beine! Patrick Rosner hat seiner Frau Annika verschwiegen, dass er vorbestraft ist. Seine Vergangenheit holt den 32-Jährigen ein, als in der Nachbarschaft eingebrochen wird. Die Tat trägt ganz klar Patricks Handschrift. Er bestreitet jedoch vehement, etwas mit dem Einbruch zu tun zu haben. Für ihn steht alles auf dem Spiel. Rechtsanwalt Stephan Lucas muss herausfinden, wer aus Patricks Vergangenheit zurückgekommen ist.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH