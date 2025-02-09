Staffel 4Folge 32vom 09.02.2025
Entscheidung auf Leben und Tod (RT)Jetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 32: Entscheidung auf Leben und Tod (RT)
44 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
Dem jungen Jakob Bremer läuft die Zeit davon! Nach einem schweren Autounfall liegt er im Koma und muss dringend operiert werden. Doch eine von ihm selbst unterschriebene Patientenverfügung verhindert die lebenswichtige OP. Jakobs Mutter ist völlig verzweifelt. Sie ist davon überzeugt, dass eine radikale Sekte hinter Jakobs Unterschrift steckt. Für Rechtsanwältin Benita Brückner beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH