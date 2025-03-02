Staffel 4Folge 37vom 02.03.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 37: Tote leben länger
45 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12
Panisch meldet Tom Sachs seine Frau Luisa als vermisst. Luisas Schwester glaubt aber, dass der 34-Jährige seiner Frau etwas angetan hat. Ein ominöser Hilferuf der Verschollenen wirft tatsächlich kein gutes Licht auf den vermeintlich besorgten Ehemann, der sich immer tiefer in ein Netz aus Lügen verstrickt. Rechtsanwältin Benita Brückner versucht, Licht ins Dunkel zu bringen, doch die schonungslose Wahrheit ist auch für sie schockierend.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH