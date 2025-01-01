Zum Inhalt springenBarrierefrei
Macht und Ohnmacht

Folge 39: Macht und Ohnmacht

44 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Ein ganz normaler Tag entpuppt sich für Alexander Hold als Albtraum! Er wird Teil einer perfiden Verschwörung. Es tauchen intime Fotos vom Richter und einer halbnackten Frau auf. Doch damit nicht genug, er soll auch eine Frau sexuell genötigt und sogar einen Mord begangen haben. Wer will dem Richter diese furchtbaren Dinge in die Schuhe schieben? Als sich sogar die Polizei und der Staatsanwalt gegen ihn stellen, steht für Alexander Hold alles auf dem Spiel!

