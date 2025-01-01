Staffel 4Folge 40vom 01.01.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 40: Nur ein Wort (RT)
44 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Die 25-jährige Pauline Jansen beobachtet einen brutalen Mord. Die junge Frau ist die einzige Zeugin und hat nur zwei Stunden Zeit um ihre Aussage gegen den Täter zu machen, bevor er das Land verlässt. Mit ihrem Rechtsanwalt Stephan Lucas an ihrer Seite will sie zur Polizei. Auf dem Weg dorthin machen zwei Auftragskiller Jagd auf die beiden. Es beginnt für sie nicht nur ein Wettlauf gegen die Zeit sondern auch der harte Kampf ums Überleben.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH