Staffel 4Folge 42vom 09.03.2025
Mutter auf der FluchtJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 42: Mutter auf der Flucht
45 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 12
Mitten in der Nacht setzt Bettina Wendt ihre kleine Tochter Lena bei ihrer Schwester ab. Danach verschwindet sie spurlos und gefährdet dadurch ihr Kind massiv. Denn das Mädchen rückt plötzlich ins Interesse dubioser Gestalten. Um Lena zu beschützen und ihre Mutter wiederzufinden, begibt sich Christian Vorländer selbst in Lebensgefahr.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH